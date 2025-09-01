Como o Fama ao Minuto já tinha destacado anteriormente, Georgina Rodríguez viajou recentemente para Itália onde está a decorrer o Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Agora mostramos a passagem da companheira de Cristiano Ronaldo pela passadeira vermelha, onde exibiu orgulhosamente o anel de noivado.

Enquanto posava para os fotógrafos presentes na passadeira vermelha, Georgina Rodríguez fez questão de dar destaque às mãos, onde entre as joias escolhidas para a ocasião destacava-se o anel oferecido por Cristiano Ronaldo quando fez o pedido de casamento. Trata-se de uma peça que está avaliada em milhões e que se realça pelo seu tamanho.

No que ao look diz respeito, Georgina Rodríguez escolheu um vestido em tons de preto e nude trabalhado, comprido, decotado e justo, que realça as suas curvas. Veja as imagens da galeria.

Na chegada a Veneza, recorde-se, a noiva de Cristiano Ronaldo optou por um visual diferente. Foi fotografada com um vestido preto de corte clássico e sem decote.