A modelo Georgina Rodríguez marcou presença no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em Itália, e desfilou na passadeira vermelha absolutamente deslumbrante.

Presença habitual no evento, a companheira do português Cristiano Ronaldo desfilou com um vestido branco esvoaçante e joias florais e apostou num penteado simples, com o cabelo solto e com 'beachwaves'.

A modelo fez as delícias dos fotógrafos presentes e foi alvo de inúmeros e rasgados elogios nas suas redes sociais.

Veja o 'desfile' de Georgina em Veneza na galeria de imagens acima.

