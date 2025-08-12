Esta terça-feira, dia 12 de agosto, Georgina Rodríguez deu a notícia há muito aguardada: foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo.

A novidade foi recebida com grande entusiasmo por parte dos admiradores da sua página de Instagram na qual conta mais de 64 milhões de seguidores.

Foram várias as figuras públicas portuguesas que fizeram questão de deixar mensagens de parabéns.

Entre elas está Diogo Amaral, que não resistiu em fazer uma brincadeira com Jessica Athayde, sua mulher, que carinhosamente trata por Célia.

"Anel igualzinho ao que dei à minha Célia", escreveu.

Comentário deixado por Diogo Amaral na publicação de Georgina Rodríguez© Instagram/Diogo Amaral

Os dois atores, recorde-se, deram o nó numa romântica cerimónia que aconteceu a 30 de novembro do ano passado.

Outras figuras públicas como é o caso de Sónia Araújo, Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues, Zé Lopes, Rebeca Caldeira, entre outros, também deixaram mensagens de parabéns.