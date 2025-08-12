Esta terça-feira, dia 12 de agosto, Georgina Rodríguez deu a notícia há muito aguardada: foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo.
A novidade foi recebida com grande entusiasmo por parte dos admiradores da sua página de Instagram na qual conta mais de 64 milhões de seguidores.
Foram várias as figuras públicas portuguesas que fizeram questão de deixar mensagens de parabéns.
Entre elas está Diogo Amaral, que não resistiu em fazer uma brincadeira com Jessica Athayde, sua mulher, que carinhosamente trata por Célia.
"Anel igualzinho ao que dei à minha Célia", escreveu.
Comentário deixado por Diogo Amaral na publicação de Georgina Rodríguez© Instagram/Diogo Amaral
Os dois atores, recorde-se, deram o nó numa romântica cerimónia que aconteceu a 30 de novembro do ano passado.
Outras figuras públicas como é o caso de Sónia Araújo, Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues, Zé Lopes, Rebeca Caldeira, entre outros, também deixaram mensagens de parabéns.
Anel de noivado vale milhões!
Assim que Georgina Rodríguez mostrou o anel de noivado que lhe foi oferecido por Ronaldo, não tardou até que começassem a surgir notícias que davam conta do valor da joia.
Segundo a revista Hola!, o anel que CR7 escolheu para a modelo conta com um diamante oval, de cerca de dois centímetros de comprimento, entre 40 a 45 quilates e tem ainda dois diamantes triangulares de lado. Também de acordo com a publicação, joias como esta apenas conseguem ser compradas através de leilões e de grandes comerciantes de diamantes.
Assim, estima-se que o anel valha 5 milhões de euros, contudo, os valores podem subir para 10-12 milhões de euros, dependendo da pureza da pedra.
Georgina e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016. Conheceram-se na loja em que a modelo trabalhava, Gucci, e desde então nunca mais se separaram. Em comum têm dois filhos: Alana Martina e Bella Esmeralda. O craque português é ainda pai dos gémeos Mateo e Eva, assim como de Cristianinho, que nasceram através de uma barriga de aluguer.
Lembre esta história de amor.
Comentários