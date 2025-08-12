Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tornaram-se na noite de segunda-feira, 11 de agosto, o assunto do momento depois de terem anunciado publicamente o noivado. Passados oito anos desde o início do namoro, o craque português pediu a companheira em casamento.

Mas, afinal, como começou este amor e o que aconteceu durante estes anos na linha cronológica da relação? Recorde connosco os altos e baixos de Ronaldo e Georgina.

O início do namoro... numa loja Gucci

Foi enquanto assistente de vendas de uma loja da Gucci, em Madrid, que Georgina Rodríguez conheceu Cristiano Ronaldo. Corria o ano de 2016.

Após cruzarem olhares e conversarem, começaram a ter encontros regulares e CR7 até a levava ao trabalho nos seus carros de luxo.

"Os meus colegas chegavam de autocarro e eu saía de um Bugatti. As pessoas não conseguiam acreditar", lembrou Georgina no documentário da Netflix 'Eu Sou Georgina', onde recordou o início da relação e as vezes em que o companheiro a ia buscar e levar à loja onde trabalhava.

A icónica ida à Disneyland com Ronaldo disfarçado

Foi em novembro de 2016 que Ronaldo e Georgina foram fotografados juntos pela primeira vez. O jogador português apareceu de peruca, chapéu e óculos de sol, passeando ao lado de Georgina Rodríguez no parque temático Disneyland, em Paris.

O romance, recorde-se, teve início depois de CR7 ter terminado a relação de cinco anos com a modelo Irina Shayk.

A primeira aparição pública como casal

Foi em janeiro de 2017 que fizeram a primeira aparição publica como casal. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez apareceram juntos no evento Best FIFA Football Awards. O casal posou ao lado de Cristianinho, o filho mais velho do internacional português.

Em maio do mesmo ano, o romance foi oficializado no Instagram. Ronaldo partilhou na época uma fotografia na qual surgia abraçado a Georgina Rodríguez no sofá.

A chegada dos filhos gémeos

Tal como aconteceu com Cristianinho, agora com 15 anos, ainda antes de oficializar o namoro com Georgina, o madeirense resolveu voltar a ser pai e recorreu a uma barriga de aluguer.

Em junho de 2017 foi anunciado nas suas redes sociais o nascimento de Eva e Mateo, um casal de gémeos. Um mês depois, mostrando a seriedade da relação, Ronaldo mostrou uma fotografia na qual surge com um dos bebés ao colo e com Georgina ao lado.



© Reprodução Instagram Cristiano Ronaldo

Ao contrário do que aconteceu com Cristianinho, que foi criado pela mãe de Cristiano Ronaldo, dona Dolores, Eva e Mateo passaram a ver em Georgina uma figura maternal.

O primeiro filho em comum

A viver uma intensa paixão e sem tempo a perder, foi em julho de 2017 que o casal anunciou que Georgina estava grávida do primeiro filho em comum entre ambos.

Alana Martina, uma menina, viria a nascer a 12 de novembro de 2017.

Divergências de Georgina com família de Ronaldo?

Um dos grandes 'baixos' da relação pode ser a relação alegadamente conturbada de Georgina com a família do companheiro.

Dolores Aveiro era muito próxima do filho até surgir a presença de Georgina, porém quando a modelo passou a viver com Ronaldo as circunstâncias alteraram-se. Gio, como é conhecida, assumiu o papel de mulher da casa e mãe dos filhos de CR7, levando ao afastamento de dona Dolores.

Quando Ronaldo rumou a Itália para jogar na Juventus, a matriarca da família Aveiro deixou de viver com o filho, como acontecia até então em Madrid, e afastou-se definitivamente para deixar que o casal tivesse a sua privacidade.

"Não vou viver aqui [em Itália]. O Ronaldo vem com os filhos e a companheira [Georgina Rodríguez], eu vou para a minha terra e venho aqui de vez em quando", disse na altura Dolores Aveiro.

Desde então correm rumores de que não existe uma relação de grande proximidade das mãe e das irmãs de Cristiano Ronaldo, Katia e Elma, com Georgina Rodríguez.



© Getty Images

A dolorosa morte de um dos filhos

Em abril de 2022 Ronaldo e Georgina tiveram o ponto mais baixo da relação até então. Grávida de gémeos, Georgina Rodríguez viu um dos filhos morrer durante o parto.

A modelo esperava um casal de gémeos, mas um dos bebés, do sexo masculino, a quem deram o nome de Ángel, acabou por não resistir. A irmã, Bella Esmeralda, é a mais nova dos cinco filhos de Cristiano Ronaldo e o segundo rebento em comum com Georgina.

O aguardado pedido de casamento

Oito anos depois do início do namoro e nove depois de se conhecerem, chegou o aguardado pedido de casamento. Durante anos muito se especulou sobre a possibilidade de Georgina já ter sido pedida em casamento, os rumores surgiam sempre que a modelo aparecia com um novo anel de diamantes mas a verdade é que apenas agora CR7 se ajoelhou para fazer o pedido.

Foia través das redes sociais que Gio anunciou a novidade. "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", disse.

Às suas palavras, Georgina juntou uma fotografia na qual exibe orgulho o enorme anel de diamantes - que pela grandiosidade se distingue de todos os outros que já usou até então.

O valor milionário da joia. A pedra principal poderá custar cerca de cinco milhões de euros, embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, adianta a imprensa internacional. Saiba mais detalhes: