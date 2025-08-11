Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão noivos. A novidade foi partilhada esta segunda-feira pela modelo que publicou nas redes sociais uma fotografia de um anel com um enorme diamante e a legenda não deixa margem para dúvidas.

"Sim, quero. Nesta e em todas as outras vidas".

Depois da notícia as reações à partilha da modelo não param de surgir. "Parabéns, querida"; "Felicidades"; "O casamento mais esperado do mundo" e ainda "Muitas felicidades".

A história de amor de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

A história de amor da modelo, de 31 anos, e do internacional português, de 40, começou em 2016. Os dois conheceram-se na loja da Gucci, em Madrid, onde Gio trabalhava e rapidamente se apaixonaram. As primeiras imagens dos dois juntos foram captadas na Disneyland Paris onde o jogador passeou com uma peruca e um boné onde tentou passar despercebido.

Assim que essas fotos se tornaram virais, começou a especulação de quem seria a companhia feminina do desportista.

Nessa altura Ronaldo já era pai de Cristiano Júnior (Cristianinho), que nasceu em 2010 fruto de uma barriga de aluguer. Eva e Mateo, bebés que também são fruto de uma barriga de aluguer nasceram a 5 de junho de 2017 e em novembro desse ano Gio deu à luz a primeira filha em comum do casal: Alana Martina.

Em 2022 a modelo e o jogador deram as boas-vindas a Bella e nesse mesmo dia comunicaram a morte de outro bebé já que Gio estava grávida de gémeos.

Leia Também: Georgina Rodríguez. Férias em família, dia de pizza e aulas de violino

Leia Também: O look (muito) ousado de Georgina Rodríguez que fez sucesso nas redes