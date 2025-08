Georgina Rodríguez surpreendeu os seus mais de 67,7 milhões de seguidores nas redes sociais com um look ousado. A modelo publicou uma foto com um vestido preto curto e sem alças da marca Alo, que foi muito elogiado pelos fãs.

Georgina Rodríguez faz publicidade a várias marcas nas suas redes sociais para os mais de 67,7 milhões de seguidores. A marca de desporto Alo é uma das preferidas e é comum ver a companheira de CR7 a usar as peças desportivas na página de Instagram. E o último look publicado pela modelo é bem arrojado. Trata-se de um vestido preto, sem alças e curtinho, que a antiga bailarina combinou com uma carteira mini da Chanel em tons de rosa. A peça ousada foi elogiada pelos seguidores. "Que boneca"; "Que gira"; "Adoro" e ainda "És a mais bonita", disseram os fãs de Gio, como carinhosamento é tratada. © Instagram - Georgina Rodríguez

© Instagram - Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez: A rainha das redes sociais em Espanha Apesar de já não ser a figura pública mais seguida em Espanha, ocupou esse título em 2018. A verdade é que Gio tornou-se um verdadeiro fenómeno no Instagram e as marcas não pararam de apostar nela. Segundo o que foi comentado no programa 'V+ Fama', em outubro de 2024, Georgina auferia, em 2022, 50 a 60 mil euros por cada publicação, segundo Adriano Silva Martins. Atualmente esse número situa-se entre os 80 e os 100 mil euros. "Neste momento, Georgina já não faz stories isolados e faz um pack de 10 a 25 mil euros cada um. 250 mil euros", referiu ainda o apresentador do formato do V+. Os novos negócios de Georgina Rodríguez Atualmente a modelo atua em outras áreas de negócios já que investiu no ramo imobiliário. A companheira de Cristiano Ronaldo fundou uma empresa de arrendamento e tem andado a comprar várias casas de luxo. Segundo o jornal El Español, a empresa de Gio, intitulada Bellhatria, tem como objetivo "oferecer móveis excecionais e um atendimento personalizado a clientes exigentes". Para tal, a agora empresária já adquiriu três casas que estão registadas como propriedade de uma empresa portuguesa criada por ela com esse objectivo.

Esta vida de luxo contrasta com o passado da antiga bailarina que trabalhava na loja Gucci quando conheceu o internacional português. Gio passou dificuldades económicas, como a própria revelou no seu documentário da Netlix, 'Eu, Georgina'.

"A minha chegada a Madrid foi... tremenda. Estava à procura de apartamentos baratos, de 300 euros, e acabei num apartamento que tinha sido uma despensa. Com um frio no inverno e um calor no verão. No dia em que conheci o Cristiano a minha vida mudou", contou a modelo à equipa da plataforma de streaming.

