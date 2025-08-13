A notícia do pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez deixou os fãs e seguidores deste casal felizes e entusiasmados. Afinal, é o culminar de uma relação de nove anos e da construção de uma bonita família com cinco filhos.

A publicação feita pela modelo, com uma foto a mostrar o anel de noivado e a legenda a acompanhar que dizia: "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", confirmava assim o pedido.

Esta partilha teve números impressionantes na página de Georgina. Atingiu os 14 milhões de 'gostos' e chegou quase aos 300 mil comentários.

Mas e a reação da família Aveiro?

Seria de esperar que as irmãs do jogador, Elma e Katia, reagissem de alguma forma a esta notícia publicamente. A cantora até costuma interagir nas redes sociais da cunhada, deixando comentários, mas nesta partilha Katia ficou-se apenas pelo 'gosto'. Já Elma não deixou nem comentário nem um 'gosto'.

A matriarca da família, Dolores Aveiro, também não se pronunciou sobre o noivado do filho. A verdade é que são conhecidas algumas divergências entre sogra e nora mas pareciam ultrapassadas.

Se bem se recorda, quando Gio apareceu na vida do internacional português, Dolores Aveiro afastou-se já que foi também nessa altura que o casal começou a formar uma família. Desde aí que existem rumores sobre a distante relação entre as duas.

E quem foi o único membro da família a reagir?

Na publicação de Georgina foi Alicia Aveiro, a única filha de Elma, que comentou o seguinte: "A boda do século".



© Instagram - Georgina Rodriguez

No leque de comentários à publicação há vários nomes bem conhecidos da esfera pública. Por cá temos Vanessa Rebelo (mulher de Simão Sabrosa), Iva Domingues, Rebeca Caldeira, Sónia Araújo, Rita Ferro Rodrigues e ainda Sílvia Rizzo. Além-fronteiras fizeram questão de parabenizar o casal Chiarra Ferragni e Marina Ruy Barbosa, por exemplo.

Quem também não deixou escapar a ocasião foi Diogo Amaral que brincou com a situação ou - neste caso - com o tamanho do anel.

"Anel igualzinho ao que dei à minha Célia", escreveu o ator comparando o anel que ofereceu à mulher Jessica Atahyde.