"Amor." Foi assim que Georgina Rodríguez legendou o conjunto de imagens que publicou na sua página de Instagram, onde mostra os mais variados momentos em família.

Nesta nova partilha da companheira de Cristiano Ronaldo tanto podemos ver as férias no iate, como alguns momentos numa das mansões da família.

Os filhos surgem em várias ocasiões, mas sempre sem mostrar a cara das crianças.

Um dia de pizza, mergulhos em alto mar, treinos, videochamada com Cristiano Ronaldo, passeios de bicicleta, banhos de sol, jogos ou até aulas de violino (das pequenas Eva e Alana), são algumas das partilhas de Georgina Rodríguez na referida publicação. Veja as imagens da galeria.

Veja ainda na publicação abaixo o vídeo em que Alana e Eva aparecem na aula de violino.

De recordar que Georgina Rodríguez passou a tomar uma medida de segurança com os filhos mais novos no que diz respeito às redes sociais. Há alguns meses, a companheira de Cristiano Ronaldo começou a cobrir o rosto das crianças nas imagens que partilha no Instagram depois de ter visto a vida dos meninos ameaçada.

Em março deste ano, a imprensa internacional dava conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de passar a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, reforçou a sua equipa de guarda-costas e mudou a rotina da família na Arábia Saudita, país para onde se mudou para jogar no Al Nassr.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se ainda, são pais de Bella, de três anos, e Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

