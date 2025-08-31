Katia Aveiro abriu a caixa de perguntas na sua página de Instagram e foram várias as dúvidas que os seguidores lhe colocaram. Uma das mais comuns, conforme revelou a irmã de Cristiano Ronaldo, é a seguinte: "Katia por que não tens um avião privado? Andas de voo comercial? Acho muito estranho".

"Essa é das perguntas que mais recebo.

Estranho? Porquê? Eu tenho uma vida dentro das minhas possibilidades... Trabalho para sustentar os meus vícios (que é viajar) e garantir o futuro dos meus filhos. Ao contrário do que pensam, o dinheiro que amealho é para não ter que pedir nada a ninguém", afirma.

"Graças a Deus tenho vontade de andar atrás e felizmente Deus me permitiu portas que me fazem ver que o meu esforço vale a pena. Já tenho as minhas coisinhas, graças a Deus Mas avião não é de todo o que eu quero... Viajar de comercial está ótimo", continua, notando que há muitas pessoas que nem possibilidades para o fazer têm.

"Sou tão feliz com as minhas conquistas que vocês nem calculam... Só quero saúde, que o resto a Katia vai atrás", diz por fim.

Publicação feita por Katia Aveiro nas redes sociais© Instagram/Katia Aveiro

Katia Aveiro vive às custas de Cristiano Ronaldo? Não é bem assim...

Tendo sido associada ao irmão durante toda a sua vida, não foram poucas as vezes que Katia Aveiro ouviu da boca de outros que vive às custas de Cristiano Ronaldo. Este foi um dos assuntos que a empresária abordou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha em outubro do ano passado.

"A gente tem muito agora - muito não, porque eu não sou o Cristiano Ronaldo - mas tenho uma vida confortável", revelou ao comunicador.

"O meu irmão ajudou-nos muito, mas eu também o ajudei no início carreira", sublinhou, notando que apesar de tudo ficará eternamente grata a CR7 pelo apoio que este lhe deu, sobretudo quando se quis lançar enquanto cantora.

Atualmente a viver em Gramado, Brasil, para onde se mudou depois de conhecer o seu atual companheiro, Katia Aveiro garantiu que leva uma vida independente do craque português e que ela mesma construiu o seu património através de vários negócios e investimentos.

"Tenho três empresas que me sustentam. Se eu precisasse do Ronaldo acredito que ele ir-me-ia dar a mão, com certeza, mas eu já não preciso. Não preciso que ele me pague viagens. Mas se eu precisasse também estava tudo certo. Agora, explica isso aos filhos numa sociedade que diz 'todos vivem à custa do Ronaldo'", lamentou.

Katia, tal como explicou, tem uma empresa de lifestyle sediada no Dubai que proporciona experiências de luxo a turistas e dois projetos de construção com o marido, Alexandre Bertolucci Jr., no Brasil.