Em casa de Katia Aveiro celebra-se uma data muito especial. A filha mais nova, Valentina, comemora seis anos de vida esta quarta-feira, dia 27 de agosto, e a data, como seria de esperar, foi assinalada publicamente pela mamã.

"Um carrossel tão pequeno para o tamanho da luz que ela carrega. A minha criança feliz hoje completa seis voltas ao sol", começou por escrever Katia Aveiro num conjunto de imagens que destacou na sua página de Instagram.

"Ela é vida em forma de gente, ela é energia em forma de menina, ela é encantadora e toda ela é magia. Pode parecer exagero, eu sei, mas falar dela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil descrever a menina doce que ela é e difícil explicar por palavras o que significa ela na nossa vida", acrescentou.

"Minha Valentina, minha bênção, menina sorridente e faladora, tem energia que nunca acaba, não sei o que ela será no futuro mas uma coisa tenho certeza, ela será firme e valente, pois ela é corajosa e afoita, ela é confiante e dona do seu nariz. Ter-te na nossa vida é resposta, não me lembro da minha vida sem ela, desde o teu primeiro suspiro encheste os nossos dias com uma firmeza e a certeza que tinhas que vir, pois estavas no nosso destino e isso é evidente em todos os dias da nossa vida", continuou.

"Parabéns, meu amor. Que Deus te traga saúde e sabedoria. O futuro lindo te aguarda e cá estaremos para te ver brilhar. Porque eu sei que o que te espera é incrível. Tu buscas brilho só pelo teu olhar. Obrigada filha pelo teu dia, tu é que fazes anos mas quem comemora somos nós. És tão amada que nem calculas", escreveu ainda.

"Ainda não sabes, mas o tamanho de quem te protege faz de nós eternos gratos pela tua vida. Parabéns, meu amor. Hoje a Valentina faz anos", rematou.

A menina, recorde-se, é fruto da relação de Katia Aveiro com Alexandre Bertolucci Jr.. Katia é ainda mãe de Dinis e Rodrigo, da relação passada com José Dinis Pereira.

