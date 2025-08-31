Completam-se este domingo, 31 de agosto, 28 anos desde que a princesa Diana morreu.

A data foi assinalada pelo irmão da 'princesa do povo', Charles Spencer, através de uma partilha na sua página de Instagram.

O conde de Spencer publicou duas fotografias na rede social do local em que a princesa de Gales foi enterrada - a ilha de Althorp, na propriedade da família em Northamptonshire.

Charles tem vindo a cuidar deste lugar, desde que o pai, John Spencer, morreu em 1992.

Nas imagens é possível ver ramos de flores na campa de Lady Di: "Flores que apanhámos esta manhã nos jardins de Althorp para deixar na ilha. É sempre um dia difícil", realçou na legenda da publicação.

Desde logo, vários seguidores de Charles deixaram-lhe mensagens de apoio.

"Foi muito pouco o tempo durante o qual Diana espalhou a sua graça neste mundo. Ela era uma luz tão brilhante, a sua falta será para sempre sentida", notou um seguidor.

"A tua luz era demasiado brilhante para este mundo. Agora brilha no lugar ao qual realmente pertences, entre as estrelas. Passados 28 anos, a tua compaixão ainda continua a guiar-nos como um sussurro gentil no meio do vento. Ensinaste-nos que o amor nunca desaparece, apenas muda de forma. Estarás para sempre nos nossos corações. Serás para sempre a rainha dos nossos corações", acrescentou outro.

A princesa Diana e o seu legado que dura há gerações

Tendo ficado conhecida como a 'princesa Diana', o legado de Diana continua a inspirar gerações. A compaixão, gentileza e a capacidade única de ligação às pessoas que demonstrou ter ao longo da sua vida ainda hoje é lembrada.

A mãe dos príncipes William e Harry morreu tragicamente aos 36 anos num acidente de carro em Paris, enquanto fugia à perseguição de jornalistas e paparazzi (que era muito comum à época).

O seu funeral aconteceu a 6 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres, e foram milhares as pessoas - tanto anónimas, como celebridades - que fizeram questão de despedir-se de Lady Di.

Foi precisamente este legado que a historiadora Aline Gallasch-Hall de Beuvink destacou numa entrevista que deu ao Notícias ao Minuto, a propósito do 28.º aniversário da morte da princesa Diana.

"A princesa Diana revolucionou-a [a família real britânica]. Primeiro porque o casamento dela, um conto de fadas, apaixonou o mundo inteiro. Depois devido à tragédia relacionada com o caso de Carlos com Camilla. Na altura, foi um escândalo muito grande", referiu a entrevistada.

Leia a conversa completa: