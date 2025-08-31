O romance de Pamela Anderson e de Liam Neeson não foi um golpe de publicidade. Fontes da revista People garantiram que a ligação entre os atores sempre foi real, ao contrário do que chegou a ser sugerido esta semana.

"Tudo o que há entre eles tem sido genuíno. Nunca fariam parte de um golpe publicitário. Divertiram-se muito. Nenhum deles precisa desse tipo de publicidade", realçou.

Uma outra fonte acrescentou: "A relação deles não é apenas para aparecer. Têm uma relação real. Não há motivos para nenhum deles fingir assim uma coisa".

Estas declarações surgem depois do site TMZ ter noticiado esta sexta-feira, 29 de agosto, que os assessores publicitários de Anderson, de 58 anos, e de Neeson, de 73, criaram esta relação para conseguir atrair atenções para o novo filme dos atores: 'The Naked Gun'.

Uma das fontes da revista People riu-se, inclusive, depois que ter sido fito que Pamela e Liam nunca tinham tido um encontro a sós, garantindo que estas alegações eram "ridículas".

Em julho, a mesma revista deu conta que o romance entre os atores de Hollywood ainda se encontrava "no início", pelo que se estariam a conhecer um ao outro.

"É sincero e notório que estão interessados um no outro", disse a fonte na altura, notando que ambos "estavam a aproveitar a companhia um do outro".

Na história, Neeson dá vida a um agente de polícia de Los Angeles, Frank Drebin Jr.. Já Anderson interpreta o papel de 'femme fatale' Beth, que se apaixona por Frank à medida que este investiga a morte do irmão.

Na apresentação do filme em Nova Iorque, a 28 de julho, as duas estrelas posaram juntas na passadeira vermelha na companhia dos respetivos filhos, dando ainda mais azo aos rumores de uma paixão.