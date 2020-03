Olívia Ortiz participou na gala deste domingo do programa 'Dança Com as Estrelas'. No papel de convidada, a apresentadora dançou e encantou todos os que assistiram à sua brilhante atuação.

Mas foi já depois dos simpáticos comentários dos jurados que esta aproveitou para fazer uma grande revelação em relação ao seu futuro profissional.

"Estamos a preparar grandes novidades. Estou na equipa do Nuno Santos para as grandes apostas de 2020. Esperem só para ver, vocês nem vão acreditar", desvendou Olívia, garantindo que está para breve o seu regresso ao pequeno ecrã.

