Pedro Teixeira foi desafiado por Rita Pereira a apresentar o programa 'Dança Com as Estrelas', da TVI, de salto alto. Sem medo de falhar, o ator e apresentador disse 'sim' ao desafio, aproveitando para com o seu gesto homenagear todas as mulheres.

Como forma de assinalar o Dia da Mulher, celebrado a 8 de março, Pedro Teixeira e os restantes elementos masculinos do programa, dançarinos e jurados, deram início à gala deste domingo com sapatos de salto (bem alto).

Porém, para o apresentador o desafio durou um pouco mais e este permaneceu com os seus stilettos prateados durante grande parte da gala.

