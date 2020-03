Na gala deste domingo, dia 8, do 'Dança com as Estrelas', dois concorrentes foram expulsos: Virgul e Marco Costa.

Relativamente à sua saída, o conhecido pasteleiro fez uma publicação na sua conta de Instagram onde partilhou a forma como viveu esta experiência.

"Foi do caraças! Obrigado, obrigado, obrigado! Chegou ao fim esta aventura! É só posso dizer OBRIGADO! Obrigado Andreia, mesmo com a minha falta de jeito puseste me a fazer coisas que nunca pensei ser capaz! És uma pessoa incrível! Obrigado público lá de casa que me fez chegar até aqui, sem vocês era capaz de ter saído logo. Obrigado a todos os meus colegas que fizeram com que a experiência fosse ainda mais incrível e inesquecível! Com vocês diverti me muito! Obrigado TVI pelo convite, foi um prazer ser um dos concorrentes deste grupo fantástico!", afirmou.

Animado, por fim acrescentou: "Entrei e saí pasteleiro, mas agora até as tortas dançam!".

Concorda com estas saídas?

