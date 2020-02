A segunda gala do 'Dança Com as Estrelas', este domingo, deu início à competição e Miguel Raposo foi o primeiro dos participantes a abandonar o concurso por decisão do público. Uma saída que gerou controvérsia nas redes sociais.

Ao ser partilhada a notícia no Instagram do programa, a caixa de comentários fez-se notar de várias reações de desagrado. Na opinião dos internautas, devia ter sido Carolina Deslandes a sair, como pode ver na nossa galeria.

Vale referir que Miguel Raposo formava dupla com a bailarina Guilena Bondar e nesta segunda gala mostrou o seu talento a dançar tango.

