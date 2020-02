Fanny Rodrigues participou de novo como convidada no programa 'Dança com as Estrelas', da TVI. A figura pública atuou na noite deste domingo, dia 23 de fevereiro, prestação que está a ser muito elogiada.

Um dia após o grande momento, Fanny disse na sua página do Instagram: "Digam-me tudo e não me escondam nada. Gostaram da minha dança?! Sempre ficaram com o queixo a bater nos calcanhares?! (Só quem viu a minha VT, é que vai perceber esta)! Eu confesso que estou super feliz e orgulhosa de mim mesma! Acho que estive à altura e não deixei ficar mal o meu Dima".

Após a partilha, a caixa de comentários encheu-se com mensagens positivas. "Estavas um máximo! Super divertida comp sempre", pode ler-se entre as reações.

Para ver ou rever a atuação de Fanny, clique aqui.

