É mesmo caso para dizer... olha que duas! Esta segunda-feira, 15 de novembro, a mãe de Herman José, Maria Valadas, completa 85 anos de vida, data que foi comemorada com o filho e os convidados deste no programa 'Cá Por Casa'. Entre os convidados estava Beatriz Gosta, que não perdeu tempo em trocar uma palavrinha com a 'estrepitosa', como carinhosamente Maria é tratada.

O assunto da conversa? Os respetivos partos, como tudo correu no nascimento dos filhos e ainda as mudanças no corpo.

"Tricotando violento com Estrepitosa, aniversário da Rainha, aaaiii tanto em comum!", escreveu Beatriz Gosta, cujo nome verdadeiro é Marta Bateira na sua conta de Instagram.

Ora veja:

