Esta segunda-feira, 15 de novembro, é uma data particularmente especial para Herman José. A mãe do comediante, Maria Odette Valadas, completa 89 anos de vida, dia que mereceu festejos, ainda que durante as gravações do programa do humorista, 'Cá Por Casa'.

O momento em que Herman, a sua equipa e convidados cantam os parabéns à mãe foi partilhado pelo próprio na sua conta de Instagram.

"No intervalo das gravações do #caporcasa comemorou-se o aniversário da #estrepitosa", escreve na legenda da publicação.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Herman José (@herman.jose.oficial)

