Jojo Todynho está novamente separada de Lucas Souza, pela segunda vez, e aproveitou para se divertir 'na noite', como mostrou aos seguidores.

Esta terça-feira, a cantora brasileira partilhou algumas imagens nas stories da sua página de Instagram e houve um vídeo que se destacou. "Olha eu a chorar", escreveu ao mostrar-se a dançar. Veja na galeria.

Imagens que chegam depois de Lucas Souza ter anunciado o fim do casamento com Jojo no passado fim de semana.

