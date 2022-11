Este sábado, 29 de outubro, Lucas Souza anunciou o fim do seu casamento com João Todyinho, conhecida artista brasileira.

“Eu estou passar aqui para dar uma notícia para vocês: eu e a Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tenha mais volta dessa vez”, escreveu o militar, uma vez que há algumas semanas os dois anunciaram a separação, tendo-se reconciliado momentos depois.

“Tive que tirar as minhas coisas às pressas de casa. Estou ficando em um hotel temporariamente. Pretendo continuar aqui no Rio de Janeiro por conta do trabalho, mas infelizmente minha vida não é aqui, onde não tenho ninguém”, lamentou ainda.

Questiona-se agora: será que esta separação é de vez?

Recorde-se que o casal deu o nó em janeiro deste ano.

Leia Também: Tom Brady e Gisele Bündchen recusam "drama" em processo de separação