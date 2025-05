Gisele Bündchen juntou-se ao vasto leque de celebridades que no domingo, 11 de maio, assinalaram publicamente o Dia da Mãe - celebrado nesta data em várias partes do mundo.

A modelo, de 44 anos, aproveitou a ocasião para divulgar publicamente a primeira fotografia do terceiro filho, fruto da relação atual com Joaquim Valente. A imagem mostra o bebé ao colo da mãe e com um pijama onde se lê: amo a mamã.

Na legenda da imagem, Gisele Bündchen explicou o porquê de estar ausente das redes sociais desde o nascimento do bebé (em fevereiro deste ano).

"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada a viver a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são partilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença", começou por referir.

"Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês", terminou.

Com as suas palavras, a celebridade brasileira homenageou a mãe, Vânia Maria Nonnenmacher, que morreu aos 75 anos em janeiro de 2024.

Gisele Bündchen, recorde-se, é ainda mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, resultado do casamento entretanto terminado com Tom Brady.

