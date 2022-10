Tom Brady e Gisele Bündchen querem que o seu processo de separação seja o mais pacifico possível em nome dos filhos.

“Eles trabalharam nos detalhes do acordo e assim que ambos concordaram com tudo, não havia motivos para esperar. Os dois estão prontos para seguir em frente. Concordaram com a custódia partilhada e com a divisão dos bens. Planeiam partilhar a educação dos filhos e manter as coisas sem drama por eles”, revelou uma fonte ao E! News.

“É um dia triste, mas os dois também estão felizes por terem o acordo concluído. Sabiam que isto iria acontecer e agora é altura de seguir em frente”, completa.

Recorde-se que o jogador de futebol americano e a modelo estiveram casados durante 14 anos. Em comum são pais de Benjamim, de 12 anos, e Vivian, de nove.