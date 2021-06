Este fim de semana, Oceana Basílio aqueceu as redes sociais com uma fotografia cheia de sensualidade em que aparece completamente molhada com um vestido branco a sair de uma piscina.

O registo não passou despercebido e conquistou várias reações, nomeadamente de caras bem conhecidas - como Luísa Ortigoso, Diana Pereira, Mariana Monteiro e Sofia Alves -, que deixaram a caixa de comentários repleta de emojis de chamas.

Veja abaixo o registo que arrancou suspiros aos fãs da atriz, de 42 anos.

Leia Também: Tesourinho. Oceana Basílio lembra participação em 'Morangos Com Açúcar'