Mariana Pacheco completou 29 anos esta quinta-feira, 11 de março, e não podia ter ficado mais feliz depois de ter vivido um "dia tão preenchido".

"Estou muito agradecida a todos os que fizeram parte dele. Um obrigada muito especial à SIC e ao Daniel Oliveira por me terem tratado como uma princesa", começou por escrever na sua página de Instagram um dia depois de ter celebrado mais um ano de vida.

A atriz esteve na manhã de quinta-feira no programa 'Casa Feliz', momento que também destacou na mesma publicação.

"À 'Casa Feliz', ao João Baião e à Diana Chaves por me terem animado a manhã com tantas surpresas, [...] aos meus colegas e amigos da SP Televisão e 'Amor, Amor' [novela da qual faz parte] por fazerem com que trabalhar seja quase a palavra incerta para aquilo que faço convosco", continuou, dando assim destaque a todos os momentos felizes que viveu neste dia especial.

"À família que eu escolhi e que me continua a escolher todos os dias, amo-vos com todo o meu coração, obrigada por estarem comigo, sempre! A todos os que se lembraram de mim e que tornaram o meu aniversário ainda mais bonito! Obrigada", completou. Veja abaixo a publicação na íntegra:

