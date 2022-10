David Beckham já assumiu o outono mas fê-lo com muita - mas mesmo muita - classe.

Nas redes sociais, o ex-jogador apresentou-se com um casaco de cabedal preto com pelo castanho na gola. "Adoro o outono. Bela altura para sair com a minha mota", escreveu.

Os fãs, nos comentários, mostraram-se encantados com a fotografia.

