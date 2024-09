David Beckham tem um novo passatempo e envolve... terra. O ex-jogador de futebol fez uma publicação na sua conta de Instagram onde mostra o sítio da sua casa onde tem dedicado mais tempos.

No vídeo de três minutos, podem-se ver as suas galinhas e a horta. Envolto em nevoeiro, Beckham faz uma pequena 'tour' pelo espaço, explicando o que tem plantado.

"Impressionante este cebolinho. As ameixas já acabaram. Também plantei estas flores selvagens para a casa", diz no vídeo, depois de cumprimentar as galinhas e galos.

A couve kale também está a "crescer muito bem", assim como a couve e as batatas.

"A minha mulher disse-me para encurtar o vídeo, mas obviamente que não a ouvi, por isso desculpem… O meu conteúdo costumava ser motas e campismo e agora é kale, mel e flores para a casa", lê-se na legenda da publicação.

