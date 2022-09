No dia do funeral da rainha, David Beckham prestou uma nova homenagem a Isabel II numa publicação que fez no Instagram.

Junto de uma fotografia do último adeus à monarca, o ex-jogador de futebol escreveu: "[...] Despedimo-nos de Sua Majestade a Rainha. Esta semana o mundo lamentou a perda de uma líder única, inspiradora e atenciosa".

Na mesma publicação, destacou também a multidão que se reuniu para "mostrar a gratidão pela amada rainha", sem esquecer da "família amorosa" que sofreu com a partida de "uma mãe, avó e bisavó".

Antes de terminar, deixou também o seu apoio ao novo rei, Carlos III.

