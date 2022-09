Depois de ter aguardado 12 horas numa fila de espera para passar junto do caixão com o corpo da rainha Isabel II, David Beckham acabou por se emocionar quando chegou o momento.

Em imagens captadas no interior do Salão de Westminster (Westminster Hall), o antigo futebolista foi visto com as lágrimas nos olhos.

Veja nas publicações abaixo algumas imagens deste emotivo momento:

