David Beckham acabou por não passar despercebido após ter estado durante 12 horas numa fila de espera para prestar uma última homenagem à rainha Isabel II.

A Sky News conversou com o antigo futebolista, que explicou que quis prestar um tributo à rainha "especial".

Na ocasião, David estava com um chapéu escuro, casaco e fato preto, camisa branca e gravata também escura.

"Este seria sempre um dia difícil. Os nossos pensamentos estão com a família, é muito especial ouvir todas as histórias das pessoas que estão aqui. O momento mais especial para mim foi quando recebi a Ordem do Império Britânico. Na altura levei os meus avós que eram grandes monárquicos", disse.

"Tive tanta sorte de poder ter alguns momentos como este na minha vida com Sua Majestade. É um dia triste, mas um dia para ser lembrado", rematou.

