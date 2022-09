A fila para ver o caixão da rainha Isabel II foi suspensa durante pelo menos seis horas, após chegar aos oito quilómetros e 14 horas de espera, anunciou o governo britânico.

Numa mensagem na rede social Twitter, onde tem estado a fazer pontos de situação, o Ministério da Cultura britânico indicou que "Southwark Park atingiu a capacidade" e apelou às pessoas para que "não tentem juntar-se à fila até que esta reabra".

Numa atualização anterior, feita às 9h00, tinha sido indicado que a fila já se estendia por 4,9 milhas (7,9 quilómetros) e o tempo de espera estava em "pelo menos 14 horas".

Milhares de pessoas começaram a fazer fila na quarta-feira para poder ver de perto o caixão de carvalho envolto no estandarte real e com a Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro em cima.

O caixão está colocado sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, pode ser visitado por populares até às 6h30 de segunda-feira, dia do funeral de Estado, no Salão de Westminster, um grande espaço datado do século XI no edifício do parlamento.

Desde as 17h30 de quarta-feira que milhares de pessoas, em silêncio e sorumbáticas, algumas emocionadas, passam continuamente pelos dois lados da urna pois o local tem estado aberto 24 horas por dia.

As guardas militares ao caixão são revezadas a cada 20 minutos e as pessoas precisam de passar por controlos de segurança, podendo apenas carregar um pequeno saco e não podem filmar ou tirar fotografias.

As autoridades alertam as pessoas que "vão precisar ficar de pé por muitas horas, possivelmente durante a noite, com muito pouca oportunidade de se sentar, pois a fila continuará a andar".

Hoje, às 19h30, o rei Carlos III e os irmãos, Ana, André e Eduardo, vão fazer durante 15 minutos a chamada "vigília dos príncipes", a tradição de velar o corpo em pé junto ao caixão, como fizeram na segunda-feira na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.

No sábado, será a vez de os oito netos da rainha protagonizarem uma vigília.

Isabel II morreu a 08 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

Um funeral de Estado com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais terá lugar na segunda-feira na Abadia de Westminster, em Londres.

A urna com o corpo da rainha será finalmente depositada, durante um evento privado para reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.

Leia Também: Recorde a última mensagem de aniversário da rainha para o neto, Harry