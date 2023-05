Uma vez que a estreia do filme 'Velocidade Furiosa X' está cada vez mais próxima, Daniela Melchior tem visto os seus dias preenchidos com as conferências de imprensa de promoção à trama.

Depois de uma passagem por Portugal, eis que a atriz encontra-se agora em Roma, Itália.

E se esta quinta-feira, 11 de maio, partilhou com os seguidores um vestido que usou da Balmain, desta vez decidiu apostar num look mais arrojado.

Trata-se de um conjunto em cabedal, de saia e casaco, de inspiração motard de Alexandre Vauthier.

Ora veja:

