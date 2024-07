A carreira de Daniela Melchior deu um grande pulo nos últimos anos depois da atriz ter conquistado Hollywood com a sua personagem no filme 'Esquadrão Suicida'. Desde então, a artista já integrou elencos de produções como 'Velocidade Furiosa X' e 'Road House'.

Lembrando o seu percurso profissional, a personalidade deixou uma mensagem aos seguidores.

"Quando tinha 16 anos dizia-me sempre que era demasiado baixa para ser modelo. Hoje, rio-me disso com os meus amigos e na verdade fico feliz por Deus me ter feito 'pequena'. Porque não sou demasiado pequena para ser modelo, a carreira é que era demasiado pequena para os planos que Deus tinha para mim", notou.

"Se estás a ler isto quero que saibas que está tudo a correr como é suposto. Acredita que estás no caminho certo, no lugar e no tempo certos", completa.



© X - Daniela Melchior

