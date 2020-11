Se houvesse uma competição que elegesse a mãe mais 'babada' do país, Carolina Deslandes estaria entre as favoritas à vitória, disso não há dúvida. Nas redes sociais, sobretudo na sua conta de Instagram, a cantora gosta de partilhar momentos marcantes dos seus filhos, sendo que o mais recente foi acerca do caçula, o pequeno Guilherme.

Trata-se de um vídeo onde o menino imita os sons dos animais. "Um pinguinho de chuva crescido quase a fazer 2 anos", afirmou, recordando que o aniversário de Guilherme está próximo.

Importa notar que Carolina é ainda mãe de Santiago e Benjamim, frutos do anterior relacionamento com o músico Diogo Clemente.

Veja o vídeo na galeria.

