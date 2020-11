Carolina Deslandes voltou a abrir o coração para falar aos seguidores sobre as dificuldades que em lidar com as suas curvas. Dificuldades que enfrentou nos últimos anos, desde que foi mãe de três meninos.

"Demorei tanto, mas tanto tempo a aceitar-me. Sempre usei t-shirts até aos joelhos, compro sempre o tamanho maior de camisolas, e ainda as puxo para baixo para ficar quase sem forma. Tinha, e tenho, muita vergonha de ter um rabo grande, pernas grandes, e logo eu que vivo a pregar o amor próprio", confessa, revelando os truques que usou durante anos para não ter de lidar com as suas inseguranças.

"Durante três anos tomava banho quase às escuras e fugia do espelho a seguir. Agora gosto de ter o meu tempo de self love. Vestir um kit e ficar a dançar, a pousar e a fazer figuras ridículas. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. Acho que estou finalmente a encontrar o meu centro. Rabo grande, eu amo-te", completa

Às suas emotivas e sinceras palavras, a cantor, de 29 anos, juntou uma fotografia onde posa diante do espelho com um body cavado que realça a sua silhueta.

