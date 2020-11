Elma Aveiro deixou a saudade falar mais alto este domingo, dia 1 de novembro. A irmã de Cristiano Ronaldo sofre com a distância do sobrinho - Cristianinho -, com o qual tem uma relação de grande proximidade.

"Estas saudades matam-me, quando falo com ele e me diz que tem saudades e me ama muito. Assim o meu coração não aguenta. Logo, logo vou estar contigo, amor da tia. Amo-te muito muito", escreve Elma Aveiro na legenda de uma fotografia que lembra um momento de carinho entre tia e sobrinho.

Eis abaixo a publicação completa:

