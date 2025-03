A vida de Rita Pereira mudou muito nos últimos 10 anos. Sem dúvidas que os filhos, Lôno, de seis anos, e a bebé Lowê foram os grandes 'culpados' da alteração das rotinas da atriz.

Brincando com o assunto, a artista partilhou no Instagram um vídeo no qual como saía de um hotel há 10 anos e como sai agora.

"Alguém se identifica?!", questionou na legenda da partilha.

Ora veja:

