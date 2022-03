Bibá Pitta gosta de partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram momentos felizes que vive com os netos. Ainda hoje, 25 de março, a socialite publicou um ternurento vídeo no qual aparece a conversar com Duarte, um dos filhos de Maria Pitta Paixão.

"Como é que um coração aguenta? Quem resiste a este mimo todo? Quem resiste a esta vozinha? A estes olhinhos? (eu já derreti). TU É… Amor!!", escreveu a socialite na legenda da publicação.

Veja o vídeo de seguida:

