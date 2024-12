As redes sociais vieram para ficar e ocupam parte (se não a maioria) do dia dos utilizadores. Consciente disto, Joana Teles partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um truque para quebrar o ciclo do vício, técnica que cumpre todas as semanas: ficar 24 horas 'desligada'.

"O objetivo destas 24 horas é dedicar este tempo, com atenção plena, naquilo que me faz bem, no que me nutre, no que é realmente importante para a minha vida", explica.

"O hábito de espreitar as redes sociais torna-se rapidamente num vício e, desta forma, quebro um ciclo e tomo uma decisão consciente sobre onde quero que a minha atenção: na vida real", completou.

© Instagram - Joana Teles

