"Quando é que irá para o berçário? Ou não terá de ir?": esta foi uma das questões que foram colocadas a Joana Teles por um dos seus seguidores. A apresentadora da RTP foi mãe pela quarta vez em outubro do ano passado, com o nascimento de João Maria.

Ainda longe do pequeno ecrã, a comunicadora revelou que não deverá voltar tão cedo.

"Muitas perguntas relacionadas com este tema. Escolhi começar a trabalhar mais tarde (com consciência do que isso acarreta a vários níveis) para poder desfrutar ao máximo do meu bebé", notou.

"Sei como é extremamente doloroso deixar um bebé de três meses num berçário e, desta vez, isso não vai acontecer. Enquanto conseguir conciliar tudo, assim será", completou.



© Instagram - Joana Teles

