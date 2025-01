Joana Teles foi mãe pela quarta vez no dia 14 de outubro. Este mês regressou ao trabalho como apresentadora da RTP1 e deixou um desabafo nas redes sociais.

A acompanhar uma fotografia sua, escreveu: "O regresso ao trabalho num pós-parto merece ser celebrado num post. Mães entenderão o destaque do momento. É o misto de alegria pelo regresso mas com alguma 'estranheza' à mistura".

"Uma parte de nós sabe fazer isto plenamente, mas as intensas 24h com um bebé parecem deixar as suas marcas sob a forma de um apagão, em que o nosso cérebro se vê confrontado com apenas duas necessidades: alimentar e proteger o nosso bebé", prosseguiu.

Joana Teles acrescentou ainda que, apesar dos seus 18 anos de experiência em apresentação, "num regresso nunca volto igual. É uma espécie de estaca zero. O piloto automático - que nasce do hábito e da rotina - desvanece, para dar lugar a uma nova e refrescante forma de comunicar".

Por fim, concluiu: "Ser mãe faz-nos muito bem e isso também se reflete em termos profissionais. Voltamos com mais sabedoria, uma outra paz e calma, daquela que só a vida em si nos proporciona".

© Instagram - Joana Teles

Recorde-se que a apresentadora, de 42 anos, é também mãe de Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete, fruto do casamento atual com Pedro Costa Lopes. Tem ainda um filho (o mais velho), que nasceu de uma relação anterior.

