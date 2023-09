Júlia Palha foi convidada de Júlia Pinheiro no programa desta sexta-feira, 15 de setembro, na SIC. A modelo e atriz, de 24 anos, foi questionada acerca do ódio que se percebe nas redes sociais, sobretudo dirigido às figuras públicas.

"Claro que as pessoas têm o direito de dar a sua opinião, enquanto figuras públicas temos a consciência que faz parte as pessoas opinarem sobre a nossa roupa, o que fizemos, o que dissemos, só acho é que a internet e as redes sociais estão a trazer uma noção de liberdade de expressão que eu não concordo", defende.

"Estas coisas que eu leio, não fico sequer ofendida porque penso: 'se estivesse sentada à mesa num jantar com estas pessoas, ninguém teria coragem de dizer uma coisa destas'. Acho que é isto que deveria mover as pessoas para definir o que é liberdade de expressão", nota ainda.

"Há maneiras e maneiras de dar a opinião", considera Júlia, que aconselha a todas as pessoas a pensar nesta questão antes de escreverem qualquer coisa.

Leia Também: Júlia Palha posa com decote arrojado e em companhia especial