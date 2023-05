Depois de terem sido reveladas imagens que mostram o primeiro beijo trocado, ainda que de forma acidental, entre Carolina Aranda e Inácia Nunes, eis que as duas participantes d'O Triângulo' assumem sentirem-se atraídas uma pela outra.

"Carolina e Inácia assumem que se sentem atraídas uma pela outra e fazem planos para o futuro", anuncia a TVI nas redes sociais.

As imagens com as novas declarações das jovens vão ser exibidas na tarde desta quarta-feira, 17 de maio, no 'Diário'.

O formato apresentado por Mafalda de Castro, recorde-se, vai para o ar às 18h00 na TVI.

