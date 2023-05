Carolina Aranda e Inácia Nunes sempre negaram qualquer envolvimento amoroso dentro d'O Triângulo', mas a verdade é que o clima de proximidade entre as duas está cada vez mais difícil de esconder.

Nas últimas semanas, Carolina e Inácia estão ainda mais próximas e até já admitem um possível interesse amoroso.

Nas últimas horas, a TVI revelou imagens que mostram o primeiro beijo trocado entre ambas.

"Não era a minha intenção... Dar-te um beijinho de raspão. Desculpa", disse Carolina depois do momento passado na cama.

"Quando quiseres dar um a sério, diz", respondeu Inácia, que foi imediatamente desafiada a fazê-lo: "anda", disse Carolina.

Veja no vídeo abaixo as imagens que estão a dar que falar entre os fãs do reality show:

