Lourenço Ortigão não resistiu a partilhar com os seguidores do Instagram um amoroso momento de troca de carinho com o filho.

As imagens, captadas durante um jantar, mostram o ator e o filho a enviarem beijinhos um ao outro

"Melhor beijo de sempre", pode ler-se na legenda do vídeo, que está agora disponível na galeria.

Vicente, recorde-se, nasce da relação de Lourenço Ortigão com Kelly Bailey. O menino completa dois anos em julho de 2023.