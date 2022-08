Catarina Furtado celebra esta quinta-feira, dia 25 de agosto, o seu 50.º aniversário.

Elegância e classe são duas das palavras que a caracterizam, uma figura de importância indiscutível no panorama nacional por todo o seu percurso profissional, que se estende pelas mais variadas áreas, mas também pela preocupação relativamente a causas humanitárias.

Embora seja, atualmente, conhecida maioritariamente pelos programas que apresenta na RTP, Catarina Furtado nunca escondeu o interesse pela representação, tendo participado em diversas peças de teatro, filmes e até séries de televisão.

Em 1999, em virtude do trabalho desempenhado em questões humanitárias, foi nomeada Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, tendo posteriormente, em 2012, criado a Corações com Coroa, uma associação sem fins lucrativos.

Catarina Furtado é casada com o ator João Reis, de quem tem dois filhos: João, de 14 anos, e Beatriz, de 15.

Nas redes sociais, a apresentadora publicou um longo texto sobre a chegada aos 50 anos. "Tenho feito um trabalho que começou há muito tempo, interior e exterior, que me permite afirmar com toda a honestidade: sinto-me melhor do que nunca. Sempre dei igual importância ao corpo e à cabeça. Investi na prevenção, porque depende de nós acreditar que podemos crescer (para não dizer envelhecer) de forma saudável. E fazer por isso.", começou por dizer.

"Estou muito grata à vida por ter chegado aqui com tanta serenidade (e agilidade) mas sei que trabalhei para isso, tomando bem conta de mim: através da alimentação; exercício físico; cuidados com a pele; exercendo voluntariado; assumindo causas; sendo uma realista optimista; fazendo muitas loucuras saudáveis; arriscando; gostando de gostar muito de pessoas; lutando pelos meus sonhos; combatendo a preguiça; acreditando que quem dá recebe e que nunca nada deverá ficar por resolver ou por dizer", acrescentou.

Catarina Furtado terminou a publicação com um agradecimento. " Aproveito para agradecer às centenas de mulheres de todas as idades que me oferecem elogios, que confiam em mim e me pedem conselhos. Temos de nos incentivar umas às outras. Temos de semear a sororidade. Já cá cantam 50 orgulhosos anos e brindo também com o vosso maravilhoso carinho que me faz tão bem. Muita saúde e não deixem nunca de dançar", notou.

