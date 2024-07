Para surpresa - e choque - de todos os que acompanham o 'Dilema', a primeira concorrente expulsa do reality show na gala deste domingo, 14 de julho, foi Catarina Miranda.

Em lágrimas e já em estúdio, a concorrente confessou a Manuel Luís Goucha que estava à espera de sair assim que soube que tinha sido nomeada.

"Sinto-me mal porque eu dou tudo pelos programas em que estou. Certamente, pessoas que me fizeram muito mal no passado estão vangloriadas. Para mim é me indiferente, acabei de perder 100 mil, mais 50 não faz diferença", atira.

"Faço qualquer coisa para ter aquilo que quero e acredito, portanto não vão ser 50 mil euros que me vão parar", realça, notando que nada a impedirá de conquistar os seus objetivos.

Note-se que Miranda foi expulsa com 58% da votação. Recorde aqui o momento da expulsão.

