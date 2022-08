Catarina Furtado partilhou esta terça-feira, dia 16 de agosto, fotografias de uma visita feita ao Bairro Alto, em Lisboa.

"O meu bairro transporta-me no tempo.

As memórias mais saudavelmente loucas! As várias mulheres de que sou feita vêm ao de cima, com mais força, de cada vez que vou ao meu Bairro Alto. E lá têm de levar com a minha energia", escreveu a apresentadora.

Nos comentários, vários foram os seguidores que assumiram que partilham da paixão da apresentadora pelo Bairro Alto.

