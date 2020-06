No meio de toda a polémica relacionada com o afastamento de Harry e Meghan Markle da família real, eis que Kate Middleton acabou por se ver envolvida. Recentemente, a revista Tatler dava conta que a duquesa de Cambridge estava zangada pelo facto do volume de trabalho na realeza ter aumentado. No entanto, estas informações, segundo Sarah Gristwood, autora do livro 'Elizabeth: The Queen and the Crown', não correspondem à verdade.

"Aqueles que a conhecem dizem que há ali muito força, e que ela se foca no trabalho. Mas ao mesmo tempo, teria um poder sobrenatural de não sentir a pressão", afirmou à revista People.

A mesma fonte acrescentou que "sem a Meghan e o Harry, toda a pressão recairá" sobre os duques de Cambridge, uma vez que mais ninguém na realeza poderá cumprir estes deveres.

Ainda assim, o casal parece estar pronto para o desafio...

