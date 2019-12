Como tem sido habitual, Kate Middleton e o príncipe William desejaram um bom Natal a todos os que os seguem. O casal real partilhou nas redes sociais uma fotografia da família acompanhada de uma mensagem de boas festas.

Um retrato marcado por um momento ternurento, onde podemos ver o príncipe William a dar um beijinho carinhoso ao filho mais novo, Louis, de um ano, ambos na companhia dos pequenos George, de seis anos, e Charlotte, de quatro.

"Feliz Natal! Esta fotografia do duque de Cambridge com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis foi tirada pela duquesa de Cambridge em Norfolk no início deste ano. Desejamos a todos os nossos seguidores um feliz e tranquilo dia de Natal", lê-se na legenda da publicação.

Leia Também: Meghan Markle e Harry: Bebé Archie é a grande estrela do postal de Natal